У оккупантов есть определенная тактика, они одновременно запускают несколько дронов.

Россия атакует Украину иранскими дронами-камикадзе. Руководитель Объединенного пресцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, можно ли сбивать такие беспилотники и как вовремя заметить, что опасные "птички" уже рядом.

Информацией о дронах-камикадзе она поделилась в эфире ТСН.

По словам Гуменюк, сейчас РФ использует не только ударные дроны.Также оккупанты запускают беспилотники, которые собирают информацию. Тактика россиян проста, подчеркнула Гуменюк. Рашисты запускают сразу несколько дронов, так они пытаются "прорываться" через силы противовоздушной обороны Украины.

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Дроны-камикадзе не всегда можно заметить. Они летят на такой высоте, что ПВО иногда крайне трудно зафиксировать движение и сообщить о воздушной тревоге.

"Характерно то, что у "Шахидов" есть очень громкий мотор. Он напоминает звук мопеда или бензопилы", - отметила Гуменюк и добавила, что сейчас украинцам стоит обращать внимание на такие звуки, особенно, когда они доносятся с неба.

Если же вы увидели дрон, нужно как можно быстрее перейти в убежище. Стоит держаться подальше от объектов, по которым могут ударить рашисты.

Гуменюк также рассказала, что Украина не тратит на такие дроне все свои дорогостоящие ракеты. Оказалось, что наши защитники могут сбивать беспилотники даже стрелковыми ударами.

РФ получила иранские дроны: что важно знать

В августе СМИ сообщили, что Иран продал России тысячу своих дронов. 13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что защитники Украины впервые сбили иранский ударный дрон-камикадзе Shahed-136 ("Шахид-136"). Дрон заметили и" посадили " на Харьковщине.

23 сентября УНИАН сообщал, что РФ ударила по Одессе 6 иранскими дронами. Беспилотники попали в админздание в припортовой зоне и четыре жилых дома. РФ убила иранскими дронами двух человек, еще двое получили ранения.

Кроме этого, вчера на юге Украины сбили многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки. В тот же день МИД по поручению президента решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

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