По словам главы украинского МИД, главу РФ "нужно победить, а не помогать распространять кровожадную ложь".

Мир не должен распространять "безумную пропаганду" президента России Владимира Путина. С таким призывом, комментируя в соцсети Х интервью лидера РФ американскому журналисту Такеру Карлсону, выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что интервью было распространено за день до смертельного ракетного удара по Харькову, в результате которого погибли семь человек - в частности, трое детей.

"Россияне сожгли заживо парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек: молодых родителей, их детей четырех и семи лет и новорожденного. Интервью с Путиным в 2024 году - это все равно, что дать слово Гитлеру в 1944 году. Его нужно победить, а не помогать распространять кровожадную ложь", - подчеркнул Кулеба.

Интервью Путина Такеру Карлсону

На днях лидер РФ Владимир Путин впервые с начала войны дал интервью западному журналисту. Он пообщался с американским журналистом Такером Карлсоном, который выступает против американской помощи Украине.

В интервью Путин, в частности, заявил, что РФ не начинала войну в 2022-м году в Украине, "не отказывалась от переговоров", и что "Россия и Украина рано или поздно договорятся".

Впоследствии российские и американские журналисты обругали Карлсона. Они назвали его пропагандистом и заявили, что он не журналист.

Вас также могут заинтересовать новости: