Они временно ограничили доступ к некоторым функциям.

28 января на информационные ресурсы украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными осуществили DDoS-атаку.

В официальном Telegram-канале штаба сообщили, что продолжают работу над возвращением украинцев из российского плена, однако в целях безопасности на время ограничили доступ к некоторым функциям и ресурсам. Они связывают атаку с недавним падением российского Ил-76 под Белгородом.

"Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падения самолета Ил-76 несет для него угрозу", - говорится в сообщении.

Что известно о падении Ил-76:

Напомним, 24 января в районе села Яблуново Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.Россия обвинила в его сбитии Украину, а также заявила, что на борту находились украинские военнопленные.

По словам оккупантов, погибли 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять в тот день, а также трое конвоиров и шестеро членов экипажа. В украинской разведке подтвердили, что в тот день должен был состояться обмен пленными - Украина вовремя доставила оккупантов на оговоренную точку для обмена.

Глава ГУР сообщал, что сейчас Украина собирает и анализирует всю информацию об этом инциденте. По словам Кирилла Буданова, русская версия "вызывает много вопросов".

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