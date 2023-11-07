Аналитик обратил внимание, что оккупанты "несут серьезные потери в ПВО большого радиуса действия, с учетом того, что эти комплексы даже не размещаются вблизи линии боестолкновений.

Когда Генштаб отчитывается о потерях российских оккупационных войск, внимание обращается в первую очередь на количество уничтоженных оккупантов, танков, артиллерии, оставляя без внимания не менее важные позиции. И одной из таковых является ПВО.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что потери ПВО "сложно быстро компенсировать, а производство нового - это неспешный и длительный процесс".

Аналитик напомнил, что британская разведка в своем обзоре отметила, что потери ЗРК большого радиуса действия (С-400/С-300) вынудят оккупантов перебрасывать такие комплексы с других локаций, тем самым ослабляя защиту там.

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В связи с этим эксперт отметил, что россияне и вправду "несут серьезные потери в ПВО большого радиуса действия, с учетом того, что эти комплексы не размещаются вблизи линии боестолкновений, а зачастую в тыловой зоне и даже в глубоком тылу, если говорить о, например, ЗРК С-400".

Но, как отметил Коваленко, не совсем верно уделять внимание исключительно этому эшелону, игнорируя комплексы малого и среднего радиуса действия.

"Например, именно комплексы малого и среднего радиуса действия обеспечивают перехват не только таких воздушных объектов как авиация или ракеты, но и малогабаритных, противодействовать которым С-300 и С-400 не могут. Именно комплексы МРД и СРД защищают С-300 и С-400 от ударов БПЛА, осуществляя функцию прикрытия", - объяснил эксперт.

Коваленко уточнил, что за время полномасштабного вторжения в Украину известно о 566 случаях уничтожения, повреждения и затрофея российских средств ПВО. Только с начала наступления ВСУ в июне и до сегодняшнего дня было уничтожено 230 средств ПВО оккупантов.

Коваленко отметил, что оккупанты потеряли 41 ЗРК Тор-М1/2, являющийся одним из наиболее эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия на вооружении россиян. Если говорить не о верифицированных данных, то потери модификаций ЗРК Тор превысили 60 единиц.

"Аналогично с ЗРПК "Панцирь-С1", верифицированные потери которых составляют 20 единиц, при не верифицированных – более 40 комплексов. По такой схеме потери ЗРК Бук-М1/2/3 составили 48/70, ЗРК "Стрела-10" 34/60, ЗРК "Оса" 15/40", - отметил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что все эти комплексы МРД и СРД должны не просто прикрывать передовые подразделения оккупантов вдоль линии боестолкновений, но и создавать эшелоны вглубь временно оккупированных территорий, обеспечивать прикрытие комплексам большого радиуса действия. Но их с каждым днем становится все меньше и меньше, что отчетливо было видно по прорывам некими летательными аппаратами воздушного пространства самой РФи и Москвы в частности.

Аналитик отметил, что самый яркий пример – это уничтожение комплекса С-400 "Триумф" на мысе Тарханкут в августе. "Вся суть была в том, что этот процесс снимал беспилотник, который россияне не могли ни заметить, ни сбить. А все потому, что комплексов предназначенных для этого по близости не было", - констатировал эксперт.

Война в Украине: новости

Вооруженные силы Украины активно уничтожают российские тяжелые огнеметные системы. За 1 и 4 ноября были верифицированы ликвидации двух ТОС-1А "Солнцепек.

Ранее Коваленко сообщал, что с начала наступления Сил обороны Украины, то есть за пять месяцев, ВСУ уничтожили более 93 тысяч человек личного состава российских оккупационных войск, а также более 1 400 танков и более 2 350 ББМ.

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