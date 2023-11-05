Он заявил, что ВСУ сбили ЗРК "на ходу". Его товарищи додумались повесить на сожженную технику цветы, так как есть "убитые".

Оккупант "под впечатлением" от действий Вооруженных сил Украины в районе Бердянска (Запорожская область). Он записал мини-репортаж о том, как украинцы сбили ЗРК С-300 "на ходу".

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко. В кадре на "останки" техники оккупанты возложили цветы.

Как отметил военный РФ в сюжете, его сослуживцы "додумались" это сделать, так как из-за удара ЗРК есть "живые потери".

"Вот она, С-300 установка, на ходу "прикончили". Вот оттуда она ехала, а вот там, видите, асфальт побитый. Там еще запчасти валяются... Сгорело! Они додумались, наши, цветочки там положить, потому что погибшие есть", - рассказал оккупант.

Оккупанты ударили "Искандером" по бойцам 128-й бригады ВСУ

3 ноября Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины сообщило, что армия РФ ударила "Искандером-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады на Запорожском направлении. Факт атаки подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он пообещал разобраться в обстоятельствах трагедии.

Сегодня народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец уточнил, что вследствие удара погибло 28 военных. Еще 53 бойца ВСУ получили ранения. Эти данные пока что не подтверждал Генштаб.

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