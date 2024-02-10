Глава государства подчеркнул, что террор не может оставаться без справедливого ответа.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на убийство россиянами мирных украинцев в Харькове.

"Реальность всегда говорит больше, чем любые слова. Минувшей ночью из-за пожара после удара "шахедов" в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей. Самому старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, самый маленький – Павел, ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за русского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена", - написал президент в Telegram.

Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким.

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Также он сообщил, что спасательная операция на месте удара в Харькове продолжается.

"Удалось спасти четырех человек, и среди них один ребенок. Десятки людей эвакуированы. Все нужные службы привлечены, и каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь", - отметил глава государства.

Президент благодарен всем, кто поддерживает Украину и украинцев в защите от российского террора.

"Каждое проявление поддержки критически важно. И так же важно понимать, что террор не может оставаться безнаказанным. Террор не может оставаться без справедливого ответа. Террористы должны проиграть эту войну, которую начали. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь. Только так безопасность для всех вновь станет частью реальности", - отметил президент.

Ночной удар по Харькову

Ночью российские захватчики нанесли удары по Харькову ударными дронами-камикадзе "Шахед". Погибли семь человек. Сейчас известно о 57 пострадавших.

Все эти люди являются жителями улицы Котельной. Они остались без домов, документов, денег и личных вещей. Также 15 частных домов сгорели полностью. Всего выгорела почти половина улицы.

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