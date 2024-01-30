Также после трехдневного перерыва оккупанты возобновили активное применение авиамомб.

На Таврическом направлении 29 января российские войска применили запрещенные снаряды с отравляющими веществами, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона, говоря об оперативной ситуации в зоне ответственности.

"Враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с отравляющими веществами химического происхождения. Вчера было зафиксировано 5 таких сбросов. Это, вероятно, гранаты К-51 с хлорпикрином. Но каждый такой случай исследуется отдельно, делаются соответствующие анализы и потом это подается в международные институты", - отметил Штупун.

Представитель добавил, что от хлорпикрина наших бойцов спасает обычный противогаз, важно, что боеприпас не попал в блиндаж.

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По его информации, после нескольких дней перерыва россияне возобновили активное применение авиабомб.

"После трех суток затишья противник только за сутки нанес 37 авиаударов. И почти все по Донетчине - это и Авдеевка, и Новомихайловка и другие населенные пункты", - сказал Штупун.

Он отметил, что ночью российские террористы выпустили ракеты С-300 по Мирнограду и Лисивке Покровского района. Кроме того, по его словам, вчера РФ очень активно использовала и артиллерию - осуществила 1073 обстрела.

Самыми горячими напрмками, где более всего РФ атакует, остаются Авдеевский и Марьинский, были штурмы и на Шахтерском.

Химическое оружие на фронте в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года российские оккупанты применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине - на Бахмутском и Сватовском. Тогда предполагалось, что вероятнее всего россияне использовали хлорпикрин.

В январе офицер расчетно-аналитического центра Дмитрий Сергеенко рассказал о боеприпасы с отравляющими веществами, отметив, что последствия от поражения ими зависят от концентрации химического вещества - это может быть от першения в горле и слез, до серьезных химических ожогов как кожи, так и органов дыхания.

Позже, в январе представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, капитан Андрей Рудик сообщил, что в декабре 2023 года российские оккупанты впервые применили против украинских защитников новые газовые гранаты РГ-во, которые содержат запрещенное вещество хлорацетофенон (боевое отравляющее вещество из группы лакриматоров (слезоточивых веществ). Смертельная токсодоза - 11 миллиграмм мин/л.

Он отметил, что химическое оружие против украинских защитников российские вооруженные силы применяют с самого начала полномасштабной агрессии. Впервые трофейные образцы советской газовой гранаты к-51 и собственно российской "РГР" были обнаружены в феврале 2022 года в Киевской области на оставленных позициях оккупантов. В целом, по состоянию на январь 2024 года с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины зафиксировано 626 химических атак со стороны оккупантов, сообщил Рудик.

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