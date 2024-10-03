Ранее российская пропаганда заявила об ударе по Курчатову Курской области и связала это с якобы атакой на местную АЭС.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на утверждения некоторых российских СМИ о том, что украинские военные якобы пытались нанести удар по Курской атомной электростанции. Пресс-секретарь МИД Георгии Тихий отверг эти обвинения.

"Мы категорически отвергаем утверждения российских СМИ о украинских ударах по Курской атомной электростанции или поблизости от нее. В отличие от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры", - написал он.

"Удар" Курской атомной электростанции

Российские новостные телеграм-каналы сообщали о взрыве (некоторые - о нескольких взрывах) в нескольких километрах от Курской атомной электростанции.

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Некоторые из этих каналов утверждали, что относительно недалеко от АЭС упала сбитая украинская планирующая бомба, другие же писали о новых взрывах, то есть, вторичной детонации на месте удара.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в четверг заявил, что украинский дрон, "подавленный" средствами РЭБ, упал на некую хозяйственную постройку, не имеющую отношения к АЭС.

В сети появилось несколько фотографий и видео последовавшего пожара. Они позволяют с очень большой долей вероятности предположить, что удар дрона пришелся на ангар в восточной части города Курчатов примерно в шести километрах от АЭС.

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