Также было уничтожено более 450 захватчиков.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки более 220 российских дронов и уничтожили почти 70 единиц вражеского вооружения на Таврийском направлении. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 453 человека и 68 единиц военной техники, не учитывая БПЛА", - отметил Тарнавский.

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В частности, речь идет о 5 танках, 21 боевой бронированной машине, 14 артиллерийских системах, 2 реактивных системах залпового огня, 18 автомобилях и 3 единицах специальной техники. Также украинские воины уничтожили 5 складов боеприпасов врага.

"Нейтрализовано или уничтожено 226 БПЛА различных типов", - добавил Тарнавский.

В то же время, по его словам, за прошедшие сутки враг нанес 50 авиаударов, 2 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения и совершил 1004 артобстрела.

Потери РФ в Украине - последние новости

Во вторник, 30 января, ВСУ ликвидировали более тысячи россиян. Кроме того, украинские защитники отправили на лом много российской военной техники - в частности, 10 танков и 16 БПЛА.

На фронте состоялось почти 90 штурмов врага. Больше всего боев было на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

Также УНИАН сообщал, что директор ЦРУ дал оценку США по потерям России в войне против Украины. По его словам, по меньшей мере 315 тысяч россиян были убиты или ранены, при этом две трети российских танков были уничтожены.

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