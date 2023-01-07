Оккупанты не могут наладить эффективную оборону, поскольку у них нет безопасных мест вдали от линии фронта.

У российских оккупантов больше нет "глубокого тыла" на южном участке фронта. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении такого понятия, как "глубокий тыл", для врага уже фактически не существует. Контролируем все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий", – рассказал он.

По словам командующего, украинские войска сейчас активно уничтожают живую силу и технику оккупантов даже в условиях относительной стабильности линии фронта.

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"Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков", – заявил генерал.

Война в Украине: текущая ситуация

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 500 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 110 тысяч солдат, более 3 тысяч танков и 6 тысяч других бронемашин.

Помимо Бахмута и района Сватово сейчас тяжелые бои идут в районе Кременной. Там в условиях лесистой местности сторонам трудно применять артиллерию, поэтому бои приобрели почти исключительно пехотный характер.

На этом фоне Россия убрала из Черного моря все свои корабли. Присутствие носителей "Калибров" ранее было одним из признаков скорой ракетной атаки на украинские города.

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