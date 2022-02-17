Глава Пентагона не верит, что РФ отводит войска от Украины

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин не верит, что Российская Федерация отводит войска от Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.
Остин подчеркнул, что не существует оснований, чтобы Россия снова осуществляла вторжение в Украину.
По его словам, Украина не угрожает никому, хотя Москва желает, чтобы все в это верили, и этим президент РФ Владимир Путин пытается оправдывать стягивание войск к границе Украины.
"Россияне говорят, что они отводят часть своих сил, и что теперь учения завершены. Но мы этого не видим. Как раз наоборот, мы видим, как они даже в последние дни увеличивают уже более 150 тысяч военнослужащих, которые они уже расположили вдоль границы", - отметил Остин.
Министр обороны США добавил, что наблюдается, как некоторые из российских сил становятся ближе к границе, а также можно заметить полеты боевой и вспомогательной авиации, а также усиления готовности в Черном море.
"Вы знаете, не так давно я сам был солдатом, и я знаю по собственному опыту, что вы не будете делать такого рода вещи без причины. И вы точно не будете делать это, если вы готовитесь паковать вещи и возвращаться домой", - подчеркнул Остин.
Он сказал, что США и союзники будут сохранять бдительность.
"Мы будем наблюдать за так называемыми подставными операциями под "чужим флагом", когда Россия фабрикует драматическое событие для оправдания атаки", - сказал он и добавил, что Россия ранее уже прибегали к такому сценарию развития событий.
"Отвод войск РФ от Украины
Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.
Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начало отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.
Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.
"На самом деле, наши аналитики указывают, что они до сих пор занимают очень угрожающую позицию, и сейчас фактом является то, что Россия имеет более 150 тысяч военных вокруг Украины и в Беларуси, и вдоль украинской границы. И вторжение остается вполне возможным", – сказал Байден в Вашингтоне.
Как сообщали аналитики CIT, Россия в течение последнего времени наоборот наращивает наступательные силы и движется в сторону границы Украины.