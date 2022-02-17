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Глава Пентагона не верит, что РФ отводит войска от Украины

Виталий Саенко

16:47, 17.02.22
3 мин. 472
В Пентагоне не верят, что РФ отводит войска от границ Украины / фото REUTERS

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин не верит, что Российская Федерация отводит войска от Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Остин подчеркнул, что не существует оснований, чтобы Россия снова осуществляла вторжение в Украину.

По его словам, Украина не угрожает никому, хотя Москва желает, чтобы все в это верили, и этим президент РФ Владимир Путин пытается оправдывать стягивание войск к границе Украины.

"Россияне говорят, что они отводят часть своих сил, и что теперь учения завершены. Но мы этого не видим. Как раз наоборот, мы видим, как они даже в последние дни увеличивают уже более 150 тысяч военнослужащих, которые они уже расположили вдоль границы", - отметил Остин.

Министр обороны США добавил, что наблюдается, как некоторые из российских сил становятся ближе к границе, а также можно заметить полеты боевой и вспомогательной авиации, а также усиления готовности в Черном море.

"Вы знаете, не так давно я сам был солдатом, и я знаю по собственному опыту, что вы не будете делать такого рода вещи без причины. И вы точно не будете делать это, если вы готовитесь паковать вещи и возвращаться домой", - подчеркнул Остин.

Он сказал, что США и союзники будут сохранять бдительность.

"Мы будем наблюдать за так называемыми подставными операциями под "чужим флагом", когда Россия фабрикует драматическое событие для оправдания атаки", - сказал он и добавил, что Россия ранее уже прибегали к такому сценарию развития событий.

"Отвод войск РФ от Украины

Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начало отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.

"На самом деле, наши аналитики указывают, что они до сих пор занимают очень угрожающую позицию, и сейчас фактом является то, что Россия имеет более 150 тысяч военных вокруг Украины и в Беларуси, и вдоль украинской границы. И вторжение остается вполне возможным", – сказал Байден в Вашингтоне.

Как сообщали аналитики CIT, Россия в течение последнего времени наоборот наращивает наступательные силы и движется в сторону границы Украины.

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