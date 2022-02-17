Глава Пентагона не верит, что РФ отводит войска от Украины

По его словам, США продолжат отслеживать возможность проведения Россией подставной операции под "чужим флагом" для оправдания атаки на Украину.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин не верит, что Российская Федерация отводит войска от Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Остин подчеркнул, что не существует оснований, чтобы Россия снова осуществляла вторжение в Украину.

По его словам, Украина не угрожает никому, хотя Москва желает, чтобы все в это верили, и этим президент РФ Владимир Путин пытается оправдывать стягивание войск к границе Украины.

"Россияне говорят, что они отводят часть своих сил, и что теперь учения завершены. Но мы этого не видим. Как раз наоборот, мы видим, как они даже в последние дни увеличивают уже более 150 тысяч военнослужащих, которые они уже расположили вдоль границы", - отметил Остин.

Министр обороны США добавил, что наблюдается, как некоторые из российских сил становятся ближе к границе, а также можно заметить полеты боевой и вспомогательной авиации, а также усиления готовности в Черном море.

"Вы знаете, не так давно я сам был солдатом, и я знаю по собственному опыту, что вы не будете делать такого рода вещи без причины. И вы точно не будете делать это, если вы готовитесь паковать вещи и возвращаться домой", - подчеркнул Остин.

Он сказал, что США и союзники будут сохранять бдительность.

"Мы будем наблюдать за так называемыми подставными операциями под "чужим флагом", когда Россия фабрикует драматическое событие для оправдания атаки", - сказал он и добавил, что Россия ранее уже прибегали к такому сценарию развития событий.