Она добавила, что "дальнейшая поддержка будет, особенно в сфере ПВО".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время приоритетом является усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Phoenix.

"В начале недели мы увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных атак на Киев удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия", - пояснила свою позицию Бербок. Видео дня

Она добавила, что "дальнейшая поддержка будет, особенно в сфере ПВО".

При этом Бербок считает, что поставки Украине танков являются второстепенным в нынешней ситуации.

"Если говорить об упомянутых вами танках, они уже поставляются другими странами в рамках "кольцевой" схемы обмена. Кроме того, благодаря продвижению на восток украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны", - отметила Бербок.

Проблемы с поставкой немецких танков Украине:

15 сентября сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что правительственная коалиция в Германии приняла единогласное решение не поставлять боевые танки Украине, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивала на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков. Она вспомнила о деокуповану Балаклею и заявила, что западное вооружение помогает украинцам освобождать свои территории.

А уже 17 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна "не хочет действовать наедине" в ситуации с предоставлением Украине танков и будет принимать такие решения в координации с союзниками.

Вас также могут заинтересовать новости: