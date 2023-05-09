Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли выразил надежду на успешность ожидаемого контрнаступления Украины, но предостерег от завышенных ожиданий.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предостерег от завышенных надежд относительно украинского контрнаступления. При этом он отметил, что ожидает его успех.

Об этом Клеверли сказал в ходе дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council, передает "Европейская правда". Он сравнил ожидания от контрнаступления с фильмом с тремя частями, в котором после обороны Киева наступает поддержка международного сообщества, а дальше происходит контрнаступление и наступает "прекрасный конец".

"Конечно, в реальном мире это не работает. Как и то, что украинцы превзошли ожидания на протяжении всего этого конфликта, и они готовились. Они тренировали свои войска, они учились во время этого конфликта. И они показали, что являются очень, очень эффективными защитниками своей страны. Но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть", - сказал Клеверли.

Британский министр иностранных дел выразил надежду в успешности ожидаемого контрнаступления. "Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир. Это не голливудское кино", - добавил британский министр.

Клеверли также считает, что мир должен быть готов к тому, что российским президент Владимир Путин во время украинского контрнаступления продолжит эскалацию.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Чехии Петр Павел также предостерегал руководство Украины от поспешного контрнаступления, который может иметь ужасные последствия. В частности, он призвал не "подталкивать к ускорению, пока войска не будут полностью готовы".

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для отвоевания территорий, захваченных Россией с 24 февраля 2022 года.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что окончательные планы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не утверждены. Он подчеркнул, что не надо возлагать слишком большие надежды на контрнаступление, и что Украина уже доказала, что она является самостоятельной нацией.

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