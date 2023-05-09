Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предостерег от завышенных надежд относительно украинского контрнаступления. При этом он отметил, что ожидает его успех.
Об этом Клеверли сказал в ходе дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council, передает "Европейская правда". Он сравнил ожидания от контрнаступления с фильмом с тремя частями, в котором после обороны Киева наступает поддержка международного сообщества, а дальше происходит контрнаступление и наступает "прекрасный конец".
"Конечно, в реальном мире это не работает. Как и то, что украинцы превзошли ожидания на протяжении всего этого конфликта, и они готовились. Они тренировали свои войска, они учились во время этого конфликта. И они показали, что являются очень, очень эффективными защитниками своей страны. Но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть", - сказал Клеверли.
Британский министр иностранных дел выразил надежду в успешности ожидаемого контрнаступления. "Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир. Это не голливудское кино", - добавил британский министр.
Клеверли также считает, что мир должен быть готов к тому, что российским президент Владимир Путин во время украинского контрнаступления продолжит эскалацию.
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Как сообщал УНИАН, ранее президент Чехии Петр Павел также предостерегал руководство Украины от поспешного контрнаступления, который может иметь ужасные последствия. В частности, он призвал не "подталкивать к ускорению, пока войска не будут полностью готовы".
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для отвоевания территорий, захваченных Россией с 24 февраля 2022 года.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что окончательные планы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не утверждены. Он подчеркнул, что не надо возлагать слишком большие надежды на контрнаступление, и что Украина уже доказала, что она является самостоятельной нацией.