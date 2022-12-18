Он напомнил, что через Крымский мост на территорию оккупированного полуострова перебрасываются новые части.

Украинский генерал Николай Маломуж заявляет, что для России важны не только Донецкое и Луганское направления, но и юг. Но на последнем ее задача сейчас - оборонять свои позиции.

Как рассказал генерал в интервью "Обозревателю", через Крымский мост на территорию оккупированного полуострова перебрасываются новые части, частично переброска осуществляется на Донбасс и Запорожье, создаются укрепрайоны.

"Я не считаю их достаточно эффективными, но они копают в Мелитополе, Бердянске, Новой Каховке", — говорит Маломуж.

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Генерал подчеркнул, что юг - стратегическое направление для защитников Украины, и объяснил почему:

"Юг является важным стратегическим направлением для нас, потому что, освобождая юг, мы полностью перекрываем всю южную коммуникацию врага в Крым и, соответственно, создаем перспективы наступления на Крым".

Оккупация Крыма и разговоры о его освобождении

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Страны Запада не признали аннексию полуострова.

После удачного контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в украинской власти и военные эксперты заговорили об освобождении Крыма. Так, советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина вернет полуостров через полгода.

Как сообщало издание NBC News, Украина имеет военный потенциал, чтобы вернуть себе Крым, но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что любое крупномасштабное наступление, которое угрожает российской оккупации полуострова, может подтолкнуть Владимира Путина к применению ядерного оружия.

Командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук 17 декабря заявил, что Украина в 2023 году освободит Крым и победит в войне с Россией.

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