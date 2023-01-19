Запад должен сделать все, чтобы Путин не выиграл в этой войне, подчеркнул польский генерал.

Разговоры о новом наступлении России на Украину не утихают. Польский генерал и военный эксперт Вальдемар Скшипчак оценил, какими могут быть последствия для самого Запада и НАТО, если нынешней помощи Украине не хватит для отражения атаки РФ.

"Если так произойдет (Запад не предоставит достаточно вооружения, — УНИАН.), то мы потеряем Украину. А от нее сегодня зависит, по сути, судьба мира и, в частности, судьба части Европы", — заявил генерал в интервью "ВВС Украина".

Он подчеркнул, что сейчас весь цивилизованный мир болеет за победу Украины, он не может себе позволить потерять Украину. Запад должен сделать все, чтобы Путин не выиграл в этой войне.

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Скшипчак считает, что Россия не способна пойти на конфронтацию с НАТО, ведь у нее недостаточно сил и ресурсов на еще одну военную авантюру. Именно поэтому будущее Европы пока зависит от Украины.

"Российское войско настолько ранено и побито, что им теперь приходится прилагать огромные усилия, чтобы его отстроить и как-то выиграть ту войну. Но у него нет шансов просто так выиграть", — добавил польский генерал.

Новое наступление России - когда оно может произойти

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Также это может произойти в начале весны - в марте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в середине декабря заявил, что российская мобилизация сработала. Агрессор готовит 200 тысяч оккупантов и осуществит новую попытку наступления на Киев.

10 января 2023-го года президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предупредил, что Россия собирает силы для очередной эскалации, мир должен остановить российскую агрессию.

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