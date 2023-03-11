Важно с помощью БПЛА бомбить Россию вглубь на 500 километров.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что лишь регулярные удары по территории РФ заставят оккупантов перехотеть воевать.

"Для нас задача, чтобы остановить врага - это собственными ресурсами ускорить изготовление большого количества беспилотных летальных аппаратов с мощной загруженностью по взрывчатым веществам, чтобы начать бомбить Россию хотя бы вглубь 500-800 км. Когда мы выйдем на систематическую отработку по территории РФ нашими средствами, то это достаточно ускорит у россиян желание закончить войну", - сказал генерал в эфире Эспрессо.

Экс-заместитель секретаря СНБО подчеркнул, что единичных ударов недостаточно.

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"А вот адекватный ответ, по количеству поражения их объектов, может противника остановить. Поэтому, надо как можно быстрее наращивать наши способности по нескольким направлениям. Первое - собственное производство, а второе - дипломатический фронт, чтобы союзники предоставили нам средства поражения значительно большей дальности. А еще и третье - дожать наших американских партнеров, чтобы поскорее заработал ленд-лиз в том объеме, который мы ожидали, но пока этого нет", - добавил Кривонос.

Взрывы на территории РФ

5 декабря на российском аэродроме Энгельс, что расположен в Саратовской области РФ, произошел взрыв. Неизвестные дроны атаковали стратегическую авиацию оккупантов.

В ночь на 25 декабря в российском Курске в районе аэродрома произошла "бавовна". Очевидцы говорили о нескольких взрывах.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж заявил, что ВСУ способны нанести удары по Москве отечественными БПЛА.

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