Вооруженные силы Украины могут иметь определенные успехи на фронте в Луганской области.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, где-то через неделю общественности станут известны хорошие новости с фронта на этом направлении.
"Что касается того, что происходит на линии фронта возле Луганской области. Давайте подождем неделю. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут нас порадовать хорошими новостями, которые ждут более 300 тысяч жителей Луганщины", - сказал Гайдай.
Война в Украине: что сейчас происходит
Продолжается контрнаступление украинских сил на юге и востоке страны. В ответ на поражение оккупационной армии в Харьковской области Путин объявил частичную мобилизацию в России.
Оккупанты сейчас сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. Несмотря на это, за сутки подразделения ВСУ отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.
На юге Силы обороны Украины попали по переправам и сосредоточению техники оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 56 700 оккупантов и тысячи единиц.