По его словам, эти новости ждут более 300 тысяч жителей региона.

Вооруженные силы Украины могут иметь определенные успехи на фронте в Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, где-то через неделю общественности станут известны хорошие новости с фронта на этом направлении.

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"Что касается того, что происходит на линии фронта возле Луганской области. Давайте подождем неделю. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут нас порадовать хорошими новостями, которые ждут более 300 тысяч жителей Луганщины", - сказал Гайдай.

Война в Украине: что сейчас происходит

Продолжается контрнаступление украинских сил на юге и востоке страны. В ответ на поражение оккупационной армии в Харьковской области Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Оккупанты сейчас сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. Несмотря на это, за сутки подразделения ВСУ отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

На юге Силы обороны Украины попали по переправам и сосредоточению техники оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 56 700 оккупантов и тысячи единиц.

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