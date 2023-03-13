По его словам, успехи оккупантов ограничиваются сугубо тактическими.

Русские оккупанты провалили зимнюю кампанию в Украине. Успехи захватчиков остаются на уровне тактических.

Как заявил террорист Игорь Стрелков-Гиркин, комментируя ситуацию на фронте, наиболее ожесточенные бои шли в районе Бахмута и севернее Авдеевки. В Бахмуте продвижение частей "Вагнера" незначительное.

Террорист уверен, что широко анонсированного "контрнаступления" ВСУ под Бахмутом не будет, иначе его бы о нем не озвучивали публично. Однако даже уход украинских сил из города не станет катастрофой.

Видео дня

"В рамках в целом успешного (для врага) завершения "битвы на истощение и выигрыш времени", сознательно проведенной в ходе зимней кампании командованием ВСУ - никакие контрнаступления не нужны. Половину Бахмута они и так крепко удерживают, но даже сдача "оркестрантам" ("Вагнеру" - УНИАН) выдохшейся территории не изменит итоговой ситуации - в ходе зимней кампании ВС РФ не смогли достичь никаких успехов, выходящих за пределы чисто тактических", - отметил Гиркин.

Как отметил боевик, севернее Авдеевки остатки Донецкой пехоты, пополненной "добровольцами" и российскими "мобиками" – пытаются с севера обойти Авдеевку и выйти на ее коммуникации. Командование захватчиков похвасталось оккупацией населенных пунктов Каменка и Красногоровка. Однако источники Гиркина эту информацию не подтверждают.

"Однако, по сути, снова повторен успех прошлого лета - тогда противник тоже был выбит из указанных населенных пунктов и отступил в сильно укрепленную по периметру Авдеевку, но со временем контратаками быстро восстановил положение. В любом случае – пока угрозы окружения группировки ВСУ в Авдеевке нет даже близко, огород очень сильно и давно укреплен и является одним из главных "бастионов" заранее сооруженной первой полосы обороны ВСУ на Донбассе", - подытожил Гиркин.

Война в Украине: главные новости с фронта

Российские оккупанты сосредоточились на Битве за Донбасс, но продолжают нести огромные потери. Как сообщил Генштаб ВСУ, россияне продолжают наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Марьинском и Лиманском направлениях. На этих направлениях украинские воины за минувшие сутки отбили 102 вражеские атаки.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют 159 тыс. 800 захватчиков. Кроме того, ликвидировано много техники противника, в том числе 3 474 танка.

Вас также могут заинтересовать новости: