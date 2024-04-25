По данным СМИ, все пилоты очень молодые - им от 20 до 22 лет.

Пилоты ВСУ учатся летать на современных истребителях F-16 на юго-западе Франции.

"Франция пока не будет поставлять истребители, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генштабом ВСУ. Им от 20 до 22 лет. Шестеро из них еще проходят подготовку в Великобритании, где осваивают английский язык", - говорится в сообщении издания BFM TV.

При этом, по данным издания, остальные четверо украинских пилотов выучили английский и у них есть опыт полетов на гражданских или учебно-тренировочных самолетах.

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Сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где обучаются воздушному бою на F-16. Издание добавило, что украинские пилоты проходят подготовку так же, как и французские, но вдвое быстрее.

Издание детализировало, что в программу подготовки входят тренировки на тренажерах, в том числе на самолетах Alpha Jets. Перед тем как сесть за штурвал F-16 украинские пилоты должны будут налетать 80 часов.

Лишь после этого периода обучения, который продлится полгода, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран, у которых есть эти американские истребители.

Истребителях F-16 для Украины

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, на каком этапе сейчас находится первая группа украинских пилотов, которых готовят к полетам на F-16.

"Все остается в рабочем порядке. Сейчас наши пилоты проходят завершающий этап в США и Дании, где учатся летать на самолетах F-16", - рассказал Евлаш, добавив, что другие группы также продолжают обучение.

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