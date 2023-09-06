Ожидается, что в следующем году мощность достигнет 1 миллиона снарядов.

Страны Европы на пути к удвоению производства артиллерийских боеприпасов. Сейчас их промышленность преодолевает начальные трудности с наращиванием объемов, пытаясь помочь Украине.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Видимо, к концу года - или к началу следующего года - мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg.

Евросоюз планировал быстро увеличить производство 155 мм артиллерийских снарядов для оказания помощи Киеву и пополнения собственных запасов. Однако годы ограниченных расходов сделали европейскую оборонную промышленность неподготовленной к быстрому наращиванию производства после вторжения РФ в Украину.

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Певкур не уточнил объемы, который должна достичь отрасль, но в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам в этом году, указывается, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год.

Удвоение будет означать увеличение производство до 600 тысяч снарядов к концу этого года. При этом объем будет продолжать расти. По словам источника, знакомого с ситуацией, в следующем году мощность должна достичь 1 миллиона снарядов.

Боеприпасы для Украины - помощь Европы

В июне УНИАН сообщал, что Европейский парламент поддержал увеличение европейского производства боеприпасов и ракет для нужд Украины. Как известно, Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС согласовал механизм закупки боеприпасов и ракет для украинской армии на сумму 1 миллиард евро.

Недавно CNN написал, что на Западе критическая нехватка боеприпасов.

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