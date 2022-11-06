Список желающих получить пропуск заполнен на полтора месяца вперед.

За эту неделю российские захватчики выпустили из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины только 906 людей.

Как отметил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, еще тысячи украинцев ждут своей очереди. "Власть" заставляет жителей оформлять пропуска в комендатурах оккупированных населенных пунктов, но из-за большого количества желающих срок ожидания пропуска – до месяца и более.

"В Мелитополе список заполнен вплоть до середины декабря", – отметил Федоров.

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Он также напомнил, что есть еще 2 альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через временно оккупированного Крыма.

Блокирование выезда с оккупированных территорий Украины: что стоит знать

В конце сентября оккупанты ограничили пропуск граждан на подконтрольную территорию Украины через населенный пункт Васильевка в Запорожской области.

Сначала на вражеском блокпосте прекратили пропускать мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Это связывали с намерениями врага проводить так называемую "мобилизацию".

С 1 октября оккупанты ввели обязательные пропуска для въезда и выезда с оккупированной территории.

С 29 сентября в очереди выезда ожидали более 4 тысяч человек. За первые 2.5 недели оккупанты пропустили на подконтрольную Украине территорию только 200 авто. Россияне держали украинцев в заложниках, не пропускали даже детей и стариков.

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