По его словам, теперь россияне будут осторожнее выводить подводные носители на боевое дежурство.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж заявил, что поражение подводной лодки ЧФ РФ "Ростов-на-Дону" в Севастополе - это чрезвычайно важный фактор. По его словам, было обесценено 25% "подводного" флота РФ, ведь была уничтожена одна из четырех таких лодок.

В эфире телеканала "Эспрессо" генерал пояснил, что это очень кропотливая работа, которая требует космической и радиотехнической разведки для осуществления перехвата, а также различные форматы контроля коммуникаций с командованием, штабами. Далее уже происходит непосредственно контроль перемещения на надводном формате.

"Потопить подводную лодку, когда она находится на боевом дежурстве под водой, чрезвычайно сложно. Надо четко отслеживать их движения, перемещение их зоны дислокации для ремонта, пополнения боеприпасов, техники, топлива и т.д. Разведка, спецслужбы и ударные ракетные силы провели комплекс задач. Работа была проведена очень успешно. Это подрывает не только "подводный" флот, но в целом Черноморский флот РФ, который сегодня не имеет реальных возможностей доминировать в Черном и Азовском морях. Мы его преследуем системно. Командиры РФ боятся выходить на боевые дежурства, поскольку в любой момент ждут прилетов, уничтожения или повреждения корабля", - сообщил Маломуж.

Видео дня

По его словам, уничтожение подводной лодки означает, что меньше "калибров" может быть запущено в Украину.

"Подводная лодка, оснащенная ракетами "Калибр", прошла ремонт и испытания для боевых задач. Мы могли иметь очередные удары в ближайший период. Самый эффективный способ предотвратить удары ракетами - это уничтожать их носители: подводные лодки, пусковые установки и самолеты, что мы и делаем", - подчеркнул генерал.

По его мнению, теперь россияне будут дуть осторожно относиться к выводу на боевое дежурство своих подводных носителей. Сейчас у них осталось три подводные лодки, одна из которых в ремонте. Поэтому фактически только две сейчас могут запускать ракеты.

"Они могут одновременно запустить до 16 ракет, но есть технические проблемы. Они должны проводить регламентные работы и замену частей, а их сегодня нет в достаточном количестве. Мы уничтожили ряд складов боеприпасов с ракетами "Калибр". Это еще одна тема - поставки через паромную переправу. Они через Керченский мост этого не делают, потому что ждут ударов. Враг теперь будет очень осторожно относиться к выводу своих подводных лодок на боевое дежурство, предвидя, что мы задействуем другие системы. Есть системы локации и конкретно обнаружения новейшими средствами подводных лодок в подводном состоянии - могут быть удары глубинными бомбами или подводными дронами. Это еще одна реальная перспектива их уничтожения. Но то, что потенциал уменьшился, это однозначно", - подытожил генерал Маломуж.

Поражение подводной лодки "Ростов-на-Дону"

Накануне Генштаб сообщил, что в порту Севастополя была поражена подводная лодка ЧФ РФ "Ростов-на-Дону".

По мнению Forbes, если затопление подтвердится, это будет "крайне неудобная потеря" для Черноморского флота РФ и "чрезвычайный позор" для самой подводной лодки, которую только что отремонтировали после предыдущего удара 11 месяцев назад.

Аналитик CNN отмечает, что если поражение подтвердится, это станет последним ударом Украины по российскому флоту.

Вас также могут заинтересовать новости: