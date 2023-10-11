По словам Фесенко, ситуация сложная и уже очевидно, что война может быть длительной.

Украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что надо готовиться к сложным сценариям войны: она может развиваться этапами, а в ней могут быть паузы.

"К этому надо относиться спокойно, а не воспринимать как предательство, как капитуляцию. Просто мы воюем с врагом, ресурсы которого - человеческие, экономические, финансовые – в несколько раз превосходят наши. Арсеналы наших партнеров, как выяснилось сейчас, также исчерпываются. Один из уроков нынешней войны - Западу надо быстрее восстанавливать военную промышленность, потому что иначе будут проблемы не только у нас, но и у них", - сказал он в интервью УНИАН.

По его словам, ситуация сложная и уже очевидно, что война может быть длительной.

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"Это один из сценариев. Продолжить длительную войну можем только с помощью союзников. Если ресурсы такой помощи будут меньшими или недостаточными, то нам придется делать определенную паузу и договариваться о прекращении боевых действий. То есть, передышка может понадобиться не только России", - рассказал эксперт.

Фесенко уверен, что такой сценарий не будет хорошим для нас, но и не худшим.

"Надо будет правильно использовать эту паузу, чтобы не дать россиянам собраться с силами. Надо сосредоточиться на эффективности наших действий, чтобы использовать оружие, БПЛА для уничтожения важных объектов врага. Странно, когда мы просто радуемся тому, что, по сути, безрезультатно запускаем БПЛА по Москве. Мы тратим сотни тысяч долларов только на то, чтобы напугать? Это ставка на эффектность, а не на эффект. Что не скажешь об ударах по Крыму - там эффект есть", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, враг наступал на нескольких направлениях. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отмечают, что в течение суток произошло 72 боевых столкновения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас российские террористические войска потеряли инициативу на поле боя, однако все же продолжают осуществлять попытки наступлений.

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