Украинский военный 22-летний Максим Штурмак провел в российском плену 9 месяцев и рассказал, что пережил.

"[На пути в Еленовку] нас не поили несколько часов. Многие хотели в туалет, но им не разрешали, поэтому военнопленным приходилось справлять нужду прямо в автобусе", - расказал в интервью BILD военный.

По его словам, на утро оккупанты отвели их в бараки и снова обыскади. В бараки украинцев посадили практически голыми. Он отметил, что вместе с ним в бараке было около 600 человек и на каждых пятерых лишь два матраса.

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Штурмак поделился, что пробыл в Еленовке до октября 2022 года, затем его перевезли в Камышинскую ИК в Волгоградской области. "Я думал, что хуже Еленовки места нет, но ошибся. Это был ад на земле. У нас не было ни еды, ни воды, ни отопления. Нас было более 60 пленных. Хотя мы и так были ослаблены, нам приходилось шить военную одежду и выполнять другую физическую работу. Я хотел смерти, но переживал за маму", - поделился бывший военнопленный.

Он рассказал, что вместе с украинскими военнопленными были и другие осужденные за различные преступления. "Некоторые из них готовили для нас, за еду шла жестокая борьба. Когда меня освободили, я весил всего 50 кг", - вспомнил нацгвардеец.

Кто такой Максим Штурмак

Военный родом из Львовской области, где работал электриком на железной дороге. В 2021 году он записался в Нацгвардию, а весной 2022 года оборонял Мариуполь, где и попал в плен 17 мая. В российских застенках он провел 9 месяцев - сначала в лагере для военнопленных в Еленовке, потом в колонии в городе Камышин.

В рамках обмена в феврале 2023 года Штурмак вернулся домой. Он вновь вступил в ряды ВСУ, но пока морально не готов пойти на передовую. "Но я твердо верю в победу Украины", - сказал он.

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