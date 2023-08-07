Советник главы Офиса президента напомнил, что именно Украина считает основной для переговоров о мире с врагом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что никакого компромисса о немедленном прекращении огня для сохранения за Россией оккупированных украинских территорий не будет.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter. По его словам, единственной "базой" в рамках формата переговоров с РФ о конце войны является "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП призвал не полагаться на иллюзии: "Не надо иллюзий: любой "Минск-3" лишь продолжит войну в будущем. Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, которые еще вчера неправильно оценивали Россию и ее намерение "убить" международное право...", - подчеркнул Подоляк.

В Саудовской Аравии обсудили "мир" на основе формулы Зеленского

Как сообщал УНИАН, 5-6 августа в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике состоялась встреча по ключевым принципам восстановление устойчивого и справедливого мира для Украины на основе реализации украинской формулы мира. Всего в Джидде было представлено более 40 штатов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с американским журналистами из The New York Times заявил, что оснований для мирного договора с Украиной у России пока нет. По его словам, в ближайшем будущем Россия продолжит агрессивные действия против Украины.

Песков заявил, что в Кремле хотят контролировать все те украинские территории, которые теперь записаны в российской Конституции как "часть России". Очевидно, что имеется в виду о стремлении Кремля полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также добиться от Украины отказа от Крыма.

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