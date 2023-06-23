Американская армия кассетные боеприпасы не использует, говоря, что такие боеприпасы могут представлять угрозу для гражданского населения.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что сейчас в США на складах хранится около 3 миллионов кассетных боеприпасов.

"Уже не первый месяц украинская сторона обращается в Пентагон предоставить значительное количество кассетных боеприпасов, которые не имеют никаких правовых ограничений по использованию ВСУ. Эти боеприпасы эффективны в борьбе с живой силой и бронетехникой противника, которая стоит у него в окопах и фортификационных сооружениях. Такой один кассетный боеприпас является гораздо более эффективным, чем обычный обломочный боеприпас калибра 155 мм. Сейчас в США хранится на складах около 3 млн таких боеприпасов, что фактически может покрыть трехмесячные потребности украинской армии при ведении активных наступательных боевых действий", - сказал военный эксперт в эфире Эспрессо.

Згурец отметил, что Пентагон признает это решение рациональным, но администрация Байдена не принимает его, скорее ссылаясь на собственные правовые ограничения по использованию таких боеприпасов. Американская армия кассетные боеприпасы не использует, говоря, что такие боеприпасы могут представлять угрозу для гражданского населения. Однако помощница министра обороны США отметила, что оценивать риски использования кассетных боеприпасов - решение украинской стороны.

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Кассетные боеприпасы для Украины: что известно

В Пентагоне считают, что предоставление Украине кассетных боеприпасов было бы полезным. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер.

В начале марта 2023 года сообщалось, что Украина просит у США кассетные боеприпасы. В запрос вошла бомба воздушного базирования МК-20, которую можно переоборудовать для дальнейшего применения с помощью беспилотников. Кроме того, члены комитета по вооруженным силам Палаты представителей Джейсон Кроу и Адам Смитт тогда заявили, что также был запрос на 155-мм кассетные артиллерийские снаряды.

Уже 22 марта с просьбой предоставить Украине кассетные боеприпасы к президенту США Джо Байдену обратились четыре члена Конгресса США от Республиканской партии.