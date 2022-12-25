По его мнению, освобождение Крыма путинский режим не сможет выдержать.

Российский журналист и социолог Игорь Яковенко заявил, что президент России Владимир Путин не выведет оккупационные войска из Украины.

В эфире "Эспрессо" он объснил, что пока не видит такой возможности. По словам эксперта, его удивило, что российские власти не отреагировали на освобождение Херсона.

"Я могу уверенно сказать, что Путин не отдаст приказ о выводе войск с территории Украины, по крайней мере я не вижу такой возможности. Есть довольно неприятная для меня новость: российское публичное пространство, российский телевизор, российские власти практически не отреагировали на освобождение Херсона. Я думал, что это будет удар довольно мощный. Российский телевизор, российские власти этот удар выдержали достаточно легко", - отметил Яковенко.

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По его мнению, сейчас вопрос в том, насколько серьезным ударом станет освобождение оккупированного Крыма. Полуостров имеет большое значение для России.

"Я думаю, что этот удар путинский режим все же не сможет выдержать так легко, ведь Крым – это абсолютно знаковое явление и так легко проглотить освобождения Крыма, как проглотили освобождении Херсона, видимо, режим не сможет", - подытожил социолог.

Война в Украине: прогнозы

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Путин не планирует прекращать войну против Украины, но он проигрывает.

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в российской разведке указывает, что Путина дезинформируют о реальном ходе войны в Украине. В частности, он получает искаженную картину о ситуации.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Путина ждет трибунал потому что у президента РФ хватит смелости пустить себе пулю в висок.

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