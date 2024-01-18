По его словам, этот самолет - мощная, надежная машина.

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап прокомментировал поражение российского самолета Ил-22. Сейчас есть фото с двух ракурсов, на которых видно повреждение хвоста.

"Есть версия, что нам показывали самолет, который атаковали наши "Буки", на котором едва не Сергей Шойгу летал в прошлом году. Поэтому я не знаю, что нам показывали, и считаться с этим как серьезной информацией нельзя. Могли показать все что угодно. Если это было действительно поражение ракетой Patriot, это все похоже, потому что эта ракета предназначена для уничтожения малоразмерных целей. А-50 и Ил-22 - это самолеты, грубо говоря, в четыре раза больше, чем истребитель или вертолет. Они достаточно большие, а сбиваются той самой ракетой", - объяснил он в интервью "24 каналу".

Авиационный эксперт пояснил, что ракета взрывается перед столкновением, образуя "облако обломков" очень тяжелого сплава. Именно они пронизывают фюзеляж с оборудованием.

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"Но Ил-22 также является ресурсной машиной. Она пробита, в дырках, но это мощная, надежная машина, которую таким поражением нельзя так просто взять и посадить. Я думаю, что поразили А-50, потому что там было повреждение этого "гриба". Его крепление с точки зрения прочности довольно сложная задача. Всегда были проблемы с этим "грибом", потому что довольно тяжелый механизм, который его там вращает. После таких повреждений, я думаю, даже внешний вид вернуть будет очень трудно, а силовой набор нарушен очень серьезно", - считает Криволап.

ВСУ повредили сразу две российские "птички"

15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что наши защитники уничтожили А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Ил-22 таки смог долететь до российского города Анапа, однако "корыто" восстановлению не подлежит.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наши бойцы уже ликвидировали 331 российский самолет. Кроме того, уничтожено 324 вертолета захватчиков.

Недавно стало известно, что в результате сбития российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 14 января 2024 года было ликвидировано несколько оккупантов. Среди них, в частности, полковник, подполковник и два майора.

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