Эксперт считает, что россияне осознают опасность для себя и поэтому стягивают под Мелитополь все что только можно.

Вооруженные силы Украины способны осуществить молниеносный прорыв к Мелитополю. Сейчас это направление является наиболее перспективной зоной, где противник может получить новое поражение.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил военный эксперт, полковник Сергей Грабский. Он рассказал, как это повлияет на фронт в целом.

"Для меня объективно преобладающим является южное направление, в частности Мелитополь. Если мы выходим на Мелитополь, мы решаем две задачи. Первое - мы рассекаем сухопутный коридор в Крым. Второе - мы превращаем Крым в остров и вся его стратегическая ценность для оккупантов теряется с выходом на Мелитополь", - пояснил эксперт.

Видео дня

По словам Грабского, это будет обеспечиваться и давлением из Угледара на юг, и широким фронтом на правом берегу Днепра, откуда можно обстреливать оккупантов. Это позволит расшатать оборону врага и создать предпосылки для прорыва.

Эксперт считает, что россияне осознают опасность для себя и поэтому стягивают под Мелитополь все, что только можно. Грабский отметил, что туда идут эшелоны техники и дополнительный личный состав - в Токмак, Мелитополь, Веселое. Кроме того, создаются базы прикрытия в Приморске и проводятся маневры в районе Новой Каховки.

"И это говорит о том, какое значение они уделяют Мелитополю и насколько они четко осознают перспективы украинского наступления. Поэтому я бы сказал, что Мелитополь выглядит наиболее перспективной зоной, где противник может получить новое поражение. А это поражение будет для него катастрофическим", - подытожил он.

Ситуация на фронте: последние новости

4 декабря, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в течение недели наши воины уничтожили на Запорожском направлении не менее 20 вражеских военных баз, ликвидировано более 1 тыс. захватчиков.

Как ранее сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе увеличивается количество российских военных. Группы кадыровцев приезжают в город для контроля новомобилизованных.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменю убеждена, что в Мелитополе россияне повторяют сценарий своего побега из Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: