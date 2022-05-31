Северодонецк может повторить судьбу Мариуполя, считает эксперт.

Российские войска хотят попасть вглубь Северодонецка. Если этот город падет, то у оккупантов появится возможность контролировать целую область.

Об этом в эфире Sky News рассказал бывший директор Королевского институт объединенных вооружений, профессор Майл Кларк.

"Очевидно, что в Северодонецке находится от 10 000 до 15 000 мирных жителей, и поэтому он превращается в еще один Мариуполь, не совсем в таких масштабах, но, боюсь, тот же процесс", — сказал Кларк.

Обращая внимание на Харьков, второй по величине город Украины, аналитик по вопросам обороны сказал, что российские силы "закапываются" в регион, их продвижение заторможено.

Однако он добавил: "Украинцы, безусловно, держатся и сохраняют Харьков более или менее свободным на данный момент".

Кларк также сказал, что следующее серьезное сражение будет в Николаеве на юге Украины.

"Это, конечно, ворота в Одессу. Еще далеко, но тем не менее им нужно пройти Николаев, прежде чем они смогут добраться до Одессы, что они, безусловно, хотят сделать", — сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска продолжают наступать на востоке Украины, намереваясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Враг уже пробрался в Северодонецк, в настоящее время за контроль города идут бои. Риска окружения ВСУ нет, так как у украинских сил есть возможность покинуть населенный пункт в направлении Лисичанска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Генштаба, ВС России собираются наступать на Харьковском направлении. Ранее большая колонна военной техники в том участке была заблокирована контрнаступательными мероприятиями украинских защитников.

В то же время ВСУ продолжают успешно вытеснять оккупантов из населенных пунктов в Херсонском направлении.

Украинские военные уничтожили уже 30,5 тысячи оккупантов и тысячи единиц вражеской военной техники.

В США считают, что следующие недели боев в Украине будут решающими.

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