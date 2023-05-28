Сегодня РФ запустила 54 иранских дрона-камикадзе, и за май это уже третий рекорд по применению этих аппаратов.

Рекордные запуски россиянами дронов-камикадзе "Shahed-136" по Украине могут свидетельствовать о том, что поставки в Россию этих беспилотников выведены на потоковый уровень, вместо отдельных партий, как раньше.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он напомнил, что сегодня РФ запустила 54 дрона, и за май это уже третий рекорд по применению этих аппаратов.

"Это может говорить о том, что у Ирана с Россией долгосрочное партнёрство по поставкам Shahed-136 и он смог нарастить производство дронов-камикадзе. Не исключено, что наращивание выпускаемой продукции на сборочных линиях было достигнуто благодаря техническому содействию России", - считает Коваленко.

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Он также обращает внимание, что РФ начала применять иранские дроны-камикадзе по территории Украины практически ежедневно. "Пауза между налётами всего раз составила 3 дня, а так - не превышает суток", - говорит Коваленкою

Помимо частоты запусков эксперт выделил еще новую тактику ударов "Шахедами", когда после массовой атаки всегда следует налет ограниченным количеством БПЛА.

"Закономерность следующая. Первые сутки массовый налёт - 1-2 суток ограниченной стаей. Либо, 2 суток подряд массовый налёт - 1-2 суток после ограниченной стаей. Это может быть обусловлено либо логистическими процессами, либо стандартной доразведкой после нанесения ударов", - говорит Коваленко.

По его словам, совершая такие атаки российские оккупанты пытаются повлиять на контрнаступление украинских войск.

"Командование российских оккупационных войск явно приняло решение регулярно, практически каждую ночь терроризировать тыловые города Украины, чтобы там постоянно на боевом дежурстве находилось ПВО, которое могли бы в случае относительного спокойствия, частично отвести к зоне боевых действий для прикрытия наступления", - отмечает Коваленко.

При этом он объяснил несостоятельность такого плана россиян.

"Видимо, для российских лампасоносцев видится этот план как элемент ослабления Сил обороны Украины и уменьшение наступательного потенциала. Вот только им невдомёк, что в сценариях Генштаба ВСУ тыловая зона это тыловая зона, а зона боевых действий - это зона боевых действий. Соответственно и разделение ресурса с учётом потребностей. Кроме того, для перехвата Shahed-136 в большинстве случаев применяются алгоритмы и технические средства, которые в формате наступления не являются уникальным элементом, который необходимо стягивать с тыла к передовой", - говорит Коваленко.

Атака дронов на Украину 28 мая - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 мая в Украине объявлялась воздушная тревога из-за очередной массированной атаки РФ с применением дронов-камикадзе.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления (Брянская область), и Южного (Краснодарский край). Всего российскими террористами было запущено 54 беспилотника, из которых 52 уничтожены силами ПВО.

По данным КГВА, в воздушном пространстве Киева было сбито около 40 дронов-камикадзе. Это стало одной из самых массированных атак дронами на столицу с начала полномасштабного вторжения. В результате падения обломков сбитых беспилотников есть жертвы и разрушения в разных районах столицы.

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