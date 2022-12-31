По его словам, "генерал зима" стал катастрофой для российской армии.

Военный эксперт Михаил Притула считает, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины могут освободить от россиян Донецк, Мелитополь, Кремневую и Сватово.

Об этом говорилось в его интервью ТСН. Эксперт объяснил, как будут двигаться украинские военные.

"Вероятнее всего, это освобождение таких крупных городов, как Донецк. Это очень вероятно. Также это может быть освобождение территорий, которые сейчас захвачены в Запорожской области. Скорее всего, это может быть Мелитополь, и я думаю, что дойдут до Мариуполя, но чуть позже. Но Мелитополь - это будет первый город, который будет освобожден в ближайшее время. Также есть вопросы к Сватово, Кременной. Эти территории также будут освобождены в ближайшее время", - заявил Притула.

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По его словам, ВСУ сначала уничтожают российские войска там, где они есть, и только тогда продвигаются. Это позволяет сохранить личный состав в технику. Эксперт добавил, что "генерал зима" стал катастрофой для российской армии, поскольку военное руководство ВС РФ не может обеспечить своих солдат.

"Зима - это всегда катастрофа для России. Большое количество горючего, в котором нуждаются техника. Она предполагает большую логистику, а с этим у РФ всегда плохо. Надо привозить большое количество снарядов на большое расстояние. И это тоже большая проблема для Российской Федерации на сегодня. Когда это все в комплексе посчитать, то оказывается, что для России это очень большая проблема - обеспечить группировку войск, которую она держит на территории Украины", - подытожил Притула.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИА, президент Владимир Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину ВСУ уничтожили около 105 тысяч 250 оккупантов.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что армия Российской Федерации сможет восстановиться после потерь в войне в Украине минимум через пять лет.

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