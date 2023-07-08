Главным результатом битвы за этот город стал раскол между "Группой Вагнера" и Минобороны РФ, считает аналитик.

Кровавая многомесячная оборона Бахмута, которая потребовала от Украины выделения дефицитных военных ресурсов на защиту незначительного в военном плане города, похоже полностью окупила себя. Об этом пишет The Washington Times.

По словам бывшего высокопоставленного офицера ЦРУ Дэниела Хоффмана, в прошлом руководившего московской резидентурой ЦРУ, Украина сделала "крупную ставку", надеясь вбить клин между президентом России Владимиром Путиным и наемниками группы Вагнера из-за тяжелых потерь в Бахмуте.

"Эта авантюра, похоже, окупилась в конце прошлого месяца, когда лидер группы Вагнера Евгений Пригожин поднял скоротечный мятеж, который потряс основы Кремля и стал редким публичным вызовом бесспорной власти Путина в России, существовавшей десятилетиями", – пишет газета.

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Издание отмечает, что разногласия между Пригожиным и руководством Минобороны РФ разгорелись именно в контексте битвы за Бахмут.

"Это было ключевым стратегическим преимуществом боевых действий в Бахмуте. И да, Украина потеряла многих своих солдат, но борьба того стоила. Потому что теперь Вагнера вывели из российской военной системы", — заявил Хоффман.

Битва за Бахмут – последние новости

По данным британской разведки, у российских оккупантов начались большие проблемы со стратегической обороной Бахмута. Хотя бои в самом городе пока не возобновились, ВСУ успешно продвигаются на северном и южном флангах, что ставит под угрозу удержания города в будущем,

Украинское командование утверждает, что в отдельные дни удается продвинуться вперед сразу на километр. В этом смысле одним из главных достижений ВСУ последних дней стало занятие доминирующей высоты в районе села Клещиевка. Оттуда вся южная часть Бахмута как на ладони.

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