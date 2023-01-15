Бен Ходжес в своем прогнозе учитывал передачу дальнобойных ракет ATACMS.

Прогноз бывшего командира Вооруженных сил США в Европе Бена Ходжеса насчет освобождения в 2022 году рубежей до 24 февраля не оправдался по двум причинам. Первая — это отсутствие ATACMS у ВСУ, а вторая — количество жертв среди оккупантов, на которое пошло российское командование.

Об этом Ходжес рассказал в интервью "Радио Свобода": "Очевидно, что я был слишком оптимистичным, потому что не предусмотрел, что мы не передадим ATACMS. Я думал, что мы это сделаем. Это был недостаток. И также я не предвидел количества сил, которыми Россия готова пожертвовать в Бахмуте и вокруг него. Важно то, как Украина адаптировалась к тому, что Россия делает с мобилизованными войсками. А поставляет ли Запад Украине то, что ей нужно, чтобы она могла продолжать атаковать российскую логистику, командование и управление?"

Затем Ходжес упомянул освобождение Крыма. По его словам, на полуостров ведут два пути — Керченский мост и сухопутный коридор. Первый частично поврежден, а второй находится под давлением ВСУ. Ходжес считает, что Украина освободит Крым в течение следующих месяцев, и Запад должен предоставить для этого все необходимые средства.

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"Если мы ограничим то, что даем с точки зрения диапазона — как GMLRS, которая является ракетой HIMARS, летящей на 90 километров — если мы не сделаем больше, то, по сути, создадим убежище для России. Россия безнаказанно стреляет из Крыма, из России и Беларуси. И это приводит к убийству невинных украинских мирных жителей. Поэтому, мы должны предоставить им [Украине] системы вооружения большей дальности и ATACMS, которые могли бы поразить каждую вещь на Крымском полуострове", — продолжил Ходжес.

Ситуация на фронте: последняя информация

По данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 115 290 российских оккупантов. А количество взорванной техники превысило 18 тысяч единиц.

Самая сложная ситуация — в Соледаре и Бахмуте. Города-крепости держатся за счет героических усилий украинских защитников, которые продолжают удерживать позиции.

Как сообщили в ВСУ, на территории Соледара рашисты наступают по телам своих мертвых сослуживцев. Враг несет колоссальные потери, но продолжает идти на штурм.

В районе Кременной украинские воины контратакуют и постепенно продвигаются вперед, о чем сообщили в Луганской ОВА. Россияне пытаются остановить ВСУ, но получают отпор и отходят.

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