Каждый метр продвижения вперед дается проливанием крови.

Возле Работиного россияне пытаются создать фланговую угрозу для ВСУ и уже перебросили туда две десантно-штурмовые дивизии.

Как отметил военный эксперт Сергей Згурец в эфире телеканала Эспрессо, защитники Украины артиллерией ликвидируют попытки рашистов контратаковать.

"Если мы говорим о направлении Работиного, сейчас противник перебросил две десантно-штурмовые дивизии. Полки одной из дивизий сели на участок от Работиного до Новопрокоповки по этой наиболее защищенной трассе. Некоторые полки раскинуты в сторону Копани, в сторону Вербового. То есть, фактически, пытаются создать угрозу с флангов на продвижение наших сил. Поэтому, в первую очередь, мы должны говорить об активной работе нашей артиллерии на этих участках, чтобы не дать возможностей противнику создать фланговые угрозы", - рассказал Згурец.

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Эксперт также прокомментировал слова генерала Александра Сырского, который предупреждал о наступлении оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

По словам Згурца, рашисты в течение последних недель по всей линии Купянск - Сватово - Кременная проводили наступательные действия. Самые активные попытки были в направлении Купянска от Синьковки. Они были отбиты, противника отбросили на определенное расстояние. Второе опасное направление - от Сватово до Боровой.

"Там у противника был такой плацдарм, который сейчас еще сохраняется, на правом берегу реки Жеребец. Сейчас враг пытается действовать от Новой Горовки, были танковые атаки несколько дней подряд, враг там потерял значительное количество бронетехники. Сейчас это направление отражают нашими противотанковыми средствами. Этот участок является опасным, но военное руководство понимает все риски", - сообщил Згурец.

Ситуация в Работином

Недавно Вооруженные силы Украины освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. Заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Пробив сложную линию российской обороны вокруг села Роботино украинские войска пытаются сделать следующий шаг в своем изнурительном контрнаступлении, ведя ожесточенные бои в нескольких километрах дальше на восток.

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