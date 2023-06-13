В области без света остаются 6 тысяч абонентов.

Из-за ракетных обстрелов российских оккупантов сегодня ночью в Кривом Роге была повреждена ТЭЦ. В связи с этим тысячи абонентов остались без света.

"В результате обстрела есть повреждения и отключения магистральных сетей на Днепропетровщине. Без света - более 9 тысяч человек. В Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Также отмечается, что взрывной волной повреждено здание Криворожской ТЭЦ. Наутро часть абонентов энергетики уже смогли заживить - в области без света остаются 6 тысяч абонентов.

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Кроме этого, из-за обстрелов есть обесточивание и в других областях. В Донецкой области без света остался 41 населенный пункт, в Днепропетровской – три. Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях. Из-за предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской области.

В Херсоне остаются без питания около 15 тысяч потребителей. Отключены из-за подтопления 110 трансформаторных подстанций в Херсоне и 35-в деоккупированной части области.

На Николаевщине подтоплено 42 трансформаторные подстанции, полностью без света 10 населенных пунктов, еще 5 – частично.

"Ремонтные бригады пока не могут начать восстановительные работы на подтопленной береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ из-за слишком высокого уровня воды. Однако энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения для потребителей", - сообщает министерство.

Ракетная атака по Украине 13 июня

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 13 июня, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Тогда же во многих регионах прогремели взрывы.

Всего РФ выпустила в эту ночь по Украине 14 крылатых ракет, 11 из которых перехватили украинские защитники, и до четырех иранских дронов-камикадзе. А во вторник утром страна-агрессор совершила повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95МС. До Украины долетела только одна крылатая ракета, как уничтожила украинская ПВО.

По обновленным данным известно уже о шестерых погибших гражданских в Кривом Роге. Ранения получили 25 жителей.

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