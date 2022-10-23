Он подчеркнул, что Украина планирует вернуть все территории в международно признанных границах.

Украина нуждается в дальнобойной оружия не для нападения на Россию, а для защиты своих суверенных территорий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналист добавил, что "даже лучшая противовоздушная оборона не сможет отразить все российские атаки", и спросил, не нуждается ли Украина в оружии, чтобы атаковать базы и аэропорты на территории РФ. Украинский премьер ответил, что оружие необходимо Украине исключительно для самозащиты.

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"Прежде всего Украине нужна техника для защиты своих людей. Мы не говорим о нападениях на Россию. Речь идет о защите нашей территории. Мы защищаем свою территориальную целостность в границах 1991 года", - пояснил чиновник.

По его словам, Украина планирует вернуть все территории в международно признанных границах, включая Крым.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, оккупационные войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, на Харьковщине. Врагов было много жертв и пострадавших.

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор захватчикам и в конце августа пошли в контрнаступление.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают международных партнеров поставлять Украине больше оружия на фоне освобождения большего количества городов и сел Харьковской области. В частности, ВСУ нуждаются в дальнобойном оружии, которое позволит попадать по объектам в глубоком тылу врага.

Украина сделала запрос на передачу 300 км ракет ATACMS с условием, что согласовывать с Вашингтоном все удары по врагу.

Однако впоследствии стало известно, что США еще не склонны передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS к пусковых установок M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II с дальностью полета до 300 километров.

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