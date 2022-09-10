Отвага украинских военных в сочетании с западной поддержкой в вооружении приносит удивительные результаты, отметили в МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают международных партнеров предоставлять Украине больше оружия на фоне освобождения большего количества городов и сел Харьковской области.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Украинские войска продвигаются на востоке Украины, освобождая больше городов и сел. Их отвага в сочетании с военной поддержкой Запада приносит удивительные результаты. Крайне важно продолжать отправлять оружие в Украину. Поражение России на поле боя будет означать победу мира в Украине", - заявил Николенко.

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Напомним, оккупационные войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, на Харьковщине. Из-за врагов было много жертв и пострадавших.

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор захватчикам и в конце августа пошли в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковщине уже освободили более 30 населенных пунктов. Сначала сообщалось об освобождении более 20 н.п.

10 числа стало известно, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск.

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