В будущем будут созданы бригады территориальной обороны в Донецке, Луганске и в Крыму, отметил министр обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о необходимости упорядочения оборота оружия в Украине и обеспечения тотальной военной подготовки граждан.

Об этом министр сообщил в социальной сети Facebook по случаю Дня территориальной обороны Украины.

"Я убежден и никогда не скрывал этих взглядов, что успешная оборона и даже выживание при таком соседстве возможно лишь при условии, что наша тотальная оборона будет основываться на принципе всеобъемлющего доверия. Друг к другу, соседа к соседу, народа - к власти и наоборот", - заявил министр.

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"Даже после нашей победы россияне никуда не денутся. Мы должны быть всегда готовы дать отпор - это лучший способ отвлечь врага от агрессивных намерений и сохранить Украину", - подчеркнул Резников.

"Это означает, что нам нужно решить вопрос упорядочения оборота оружия с учетом уже приобретенного опыта. А опыт свидетельствует: в Киеве за двое суток раздали более 20 тыс. автоматов. И это оружие наши граждане направили против врага. Необходимо продемонстрировать доверие к людям", - подчеркнул он.

Министр отметил, что "нужно построить новую систему, которая обеспечит тотальную военную подготовку".

"Это не значит, что каждый должен уметь управлять танком или прыгать с парашютом. Но каждый должен понимать свое место и роль в обороне, быть готовым к ее выполнению. Готовым психологически, иметь соответствующие навыки и оснащение. Это большая работа, которая еще впереди. Сегодня наша цель - освободить наших людей и территории", - завил министр.

Он отметил, что Украина с каждым днем становится крепче и обязательно одержит победу. "Мы обязательно создадим бригады терробороны в Донецке, Луганске и Крыму", - заявил Резников.

Что известно о территориальной обороне Украины - важные новости

С 1 января в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления, определяющий правовые и организационные основы нацсопротивления, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам этого сопротивления.

"Национальным сопротивлением" называли привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовку к такому противодействию.

В законе говорилось, что территориальная оборона будет вестись по всей территории нашего государства за пределами боевых действий, а движение сопротивления - на временно захваченной территории.

3 мая Верховная Рада Украины приняла закон, которым предоставила возможность территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий. Позже президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Справка УНИАН. Владимир Зеленский 30 сентября 2020 года своим указом №417/2020 "О Дне территориальной обороны Украины" установил такой праздник. День терробороны Украины отмечают ежегодно в первое воскресенье октября.

23 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие.

В июле советник главы МВД Виктор Андрусив анонсировал, что со следующего года украинцы смогут уже свободно покупать пистолеты.

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