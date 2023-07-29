Ежегодно 29 июля мы поздравляем Силы Спецопераций ВСУ с профессиональным праздником.

Сегодня, 29 июля, Украина отмечает День сил специальных операций Вооруженных сил. Это очень молодое и одно из самых засекреченных подразделений ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Девиз ССО Украины - "Иду на Вы!".

Бойцы ССО занимаются разведкой и осуществляют военную поддержку по выполнению спецзаданий. Они организовывают диверсии в тылу противника и руководят партизанами. Работа ССО опасная и очень трудная, их называют военной элитой страны, без которой были бы невозможны наземные операции.

Действующий командир ССО - бригадный генерал Виктор Хоренко.

День сил спецопераций - дата и история праздника

Силы Спецопераций ВСУ были созданы в Украине в 2016 году. В том же году был учрежден праздник в честь ССО по приказу Петра Порошенко "О Дне сил специальных операций". Торжество было установлено "с целью дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".

Видео: Подготовка бойцов Сил специальных операций ВСУ

Поздравления с Днем Сил Специальных операций ЗСУ 2023

тот праздник необычен

Для особенных мужчин

Защищать ведь нужно многих,

И по множеству причин

Это День подразделений

Сил специальных и крутых

И берут туда особых

Умных, стойких, молодых

И сегодня пожелаю

Я удачи лишь тебе

Чтоб она всегда хранила

Берегла тебя везде.

***

Силы специальной операции защищают нас от зла,

В праздник пожелать хотим вам радости, добра,

Счастья вам желаем, радости, удачи,

И всего отличного в придачу.

Пусть ваша жизнь течет, как полная река,

Чтобы жизнь всегда отличной была,

Здоровья крепкого желаем от души,

Чтобы сбывались все заветные мечты.

***

Силы специальной операции защищают нас от зла,

В праздник пожелать хотим вам радости, добра,

Счастья вам желаем, радости, удачи,

И всего отличного в придачу.

Пусть ваша жизнь течет, как полная река,

Чтоб жизнь всегда отменною была,

Здоровья крепкого желаем от души,

Чтоб сбывались все заветные мечты.

***

С Днем ССО поздравляю тебя! Карьерного роста, великолепной формы, сил, терпения и несгибаемой веры! Пусть все будет идеально, пусть дома всегда ждут особые люди!

***

Прими мои приветствия и пожелания успехов в твоей непростой и опасной работе. Пусть хранит тебя ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе отличного здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!

***

Поздравляю с Днем ССО! Пусть нашим славным воинам прибегают все операции, а небесные силы вас защищают на каждом шагу!

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