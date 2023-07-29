Сегодня, 29 июля, Украина отмечает День сил специальных операций Вооруженных сил. Это очень молодое и одно из самых засекреченных подразделений ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Девиз ССО Украины - "Иду на Вы!".
Бойцы ССО занимаются разведкой и осуществляют военную поддержку по выполнению спецзаданий. Они организовывают диверсии в тылу противника и руководят партизанами. Работа ССО опасная и очень трудная, их называют военной элитой страны, без которой были бы невозможны наземные операции.
Действующий командир ССО - бригадный генерал Виктор Хоренко.
День сил спецопераций - дата и история праздника
Силы Спецопераций ВСУ были созданы в Украине в 2016 году. В том же году был учрежден праздник в честь ССО по приказу Петра Порошенко "О Дне сил специальных операций". Торжество было установлено "с целью дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".
Видео: Подготовка бойцов Сил специальных операций ВСУ
Поздравления с Днем Сил Специальных операций ЗСУ 2023
тот праздник необычен
Для особенных мужчин
Защищать ведь нужно многих,
И по множеству причин
Это День подразделений
Сил специальных и крутых
И берут туда особых
Умных, стойких, молодых
И сегодня пожелаю
Я удачи лишь тебе
Чтоб она всегда хранила
Берегла тебя везде.
***
Силы специальной операции защищают нас от зла,
В праздник пожелать хотим вам радости, добра,
Счастья вам желаем, радости, удачи,
И всего отличного в придачу.
Пусть ваша жизнь течет, как полная река,
Чтобы жизнь всегда отличной была,
Здоровья крепкого желаем от души,
Чтобы сбывались все заветные мечты.
***
Силы специальной операции защищают нас от зла,
В праздник пожелать хотим вам радости, добра,
Счастья вам желаем, радости, удачи,
И всего отличного в придачу.
Пусть ваша жизнь течет, как полная река,
Чтоб жизнь всегда отменною была,
Здоровья крепкого желаем от души,
Чтоб сбывались все заветные мечты.
***
С Днем ССО поздравляю тебя! Карьерного роста, великолепной формы, сил, терпения и несгибаемой веры! Пусть все будет идеально, пусть дома всегда ждут особые люди!
***
Прими мои приветствия и пожелания успехов в твоей непростой и опасной работе. Пусть хранит тебя ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе отличного здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!
***
Поздравляю с Днем ССО! Пусть нашим славным воинам прибегают все операции, а небесные силы вас защищают на каждом шагу!