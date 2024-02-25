Александр Мусиенко отметил, что различные аналитики и раньше говорили о дефиците снарядов.

Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал риск катастрофического дефицита боеприпасов. При этом он отметил, что задержки помощи США оптимизма не добавляют.

По его словам, подобные прогнозы звучали и раньше, впрочем, вероятно, украинские власти имеют определенные средства, учитывая успешное уничтожение семи вражеских самолетов Воздушными силами, но ракет-перехватчиков нужно больше.

"Если Иран поставит России 400 ракет, как пишет Reuters, это станет дополнительным вызовом для нас. Если поставки нам снизятся, то это негативно скажется на наших возможностях. Вместе с тем есть у нас стабильные поставки ракет IRIS-Т, SAMP-T и Patriot, потому что не только США поставляют. Но США дают средства на закупку ракет в Европе, поэтому кризисные моменты вполне могут быть", - заявил эксперт в комментарии РБК-Украина.

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При этом он напомнил про слова президента Чехии Петера Павела про 800 тысяч снарядов. Мусиенко отметил, что Европейский союз не может выделить на их покупку средства, потому что они произведены за пределами ЕС, поэтому важно, чтобы деньги на их закупку выделили США.

Война в Украине - дефицит боеприпасов

Издание NYT писал, что по оценкам американских чиновников, без пополнения средств ПВО Украины их хватит только до марта. Западные официальные лица и военные эксперты предупредили, что без помощи США Украину ждет каскадный коллапс на фронте.

При этом спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО. Между тем эффективность украинской ПВО в последнее время снизилась - за последние 10 недель доля уничтоженных "Шахедов" упала на 33%.

Кроме того, аналитики ISW отметили, что перебои с оборонной помощью от Запада могут уже в марте повлечь дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, состоящих на вооружении Украины.

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