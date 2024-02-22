Благодаря ПВО воздушное пространство Украины "слишком опасно" для российских самолетов.

У Украины заканчиваются ракеты для защиты неба от российских атак. Этой ситуацией могут воспользоваться российские военно-воздушные силы, чтобы установить контроль в небе.

Эксперты рассказали Business Insider, что такое развитие событий, скорее всего, будет настолько разрушительным, что, по сути, может положить конец войне. Украина находится в невыгодном положении, когда речь идет о воздушной мощи. Россия обладает одними из крупнейших в мире военно-воздушных сил, в то время как у Украины гораздо меньше самолетов и она полагается на более старые модели.

Однако Украине удалось сдержать российские ВВС с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Благодаря противовоздушной обороне Украины российские самолеты обычно оставались в воздушном пространстве России, и хотя самолеты запускали ракеты и бомбы, их ущерб был ограничен.

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Фредерик Мертенс, аналитик Гаагского центра стратегических исследований, сказал BI, что "украинская противовоздушная оборона - это один из величайших украинских успехов в войне. Без них война могла бы быть уже проиграна". По его словам, благодаря ПВО воздушное пространство Украины "слишком опасно" для российских самолетов.

Он сказал, что Украина создала "взаимное отрицание воздушного пространства", назвав это "невероятной украинской победой с глубокими стратегическими последствиями".

По его словам, это также, вероятно, спасло Украину в начале вторжения: "Если бы этого не было в 2022 году, Украина вполне могла бы проиграть войну". Но Украина может оказаться не в состоянии поддерживать этот успех.

В этом месяце высокопоставленный представитель оборонного ведомства США предупредил, что без дополнительного финансирования у Украины не будет достаточно раке для ПВО, чтобы остановить ракеты, которые РФ буде запускать по городам, инфраструктуре и войскам.

На прошлой неделе Россия впервые смогла взять под контроль небо в прифронтовой зоне в городе Авдеевка, а ее ВВС поддержали наземные подразделения. Этот комбинированный подход и привел к "деградации украинцев", сказал один из экспертов.

Россия также активно пытается заставить Украину исчерпать свои запасы боеприпасов, что может иметь разрушительный эффект, поскольку республиканцы блокируют предоставление Украине дополнительной помощи. Снижение уровня украинской противовоздушной обороны означает, что интенсивность ударов российских беспилотников и ракет, скорее всего, возрастет, и в игру могут вступить ее военно-воздушные силы.

Джастин Бронк, эксперт по России и воздушным войнам из британского Королевского института объединенных служб, сказал, что российские ВВС "до сих пор не имели никакого отношения к конфликту с точки зрения поля боя". По его словам, использование Украиной ракет класса "земля-воздух", или ЗРК, не позволило ей установить господство в воздухе.

"Но без достаточного количества систем ПВО мы рискуем увидеть все больше и больше российских военно-воздушных сил, способных осуществлять перехват на поле боя", - добавил он. "Риск заключается в том, что Украина проиграет войну".

Он также отметил, что российские ВВС могут начать действовать "относительно свободно", вне зоны досягаемости зенитного огня, не торопясь обнаруживать и поражать артиллерийские позиции, командные пункты, железнодорожные узлы и любые скопления техники.

"Российские ВВС по-прежнему представляют собой значительную угрозу", - сказал Бронк. "Даже если сейчас они не оказывают серьезного влияния на поле боя, они могут оказать его, если закончатся ЗРК".

Потери России в войне против Украины - последние новости

ВСУ за неделю сбили семь российских истребителей на Восточном фронте. Издание Forbes пишет, что скоро украинские военные не смогут сбивать самолеты РФ из-за дефицита боеприпасов.

Согласно данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 339 самолетов, более 325 вертолетов и 7560 БПЛА российской армии.

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