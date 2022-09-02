Предполагается, что через неделю станет известно, получит ли Украина дальнобойные ракеты.

Мнение, что дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров – это серебряная пуля, которая позволит украинцам моментально изменить ход войны, – преувеличенное ожидание.

Так считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник.

"Я видел ряд сообщений известных авторов, что 8 сентября состоится решающее заседание Рамштайна. На мой взгляд, это очень важное собрание. Там могут быть приняты важные решения, но несколько наивно надеяться, что одна мера или решение сможет полностью переломить ход войны", – отметил он. Видео дня

"Возвращаясь к тому, какие могут быть приняты решения, конечно, каждое из таких решений, расширяющее спектр и увеличивающее количество наступательного вооружения приближает желаемый для нас и для цивилизованного мира финал", – добавил эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Крымский мост будет уничтожен или выведен из строя, как только Украина получит необходимое для этого оружие – дальнобойные ракеты ATACMS.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

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