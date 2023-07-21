В пограничной службе считают, что прибытие "вагнеровцев" призвано прежде всего усилить этот информационный эффект "угрозы".

Украинская пограничная служба считает российской ИПСО якобы боеготовность беларусской армии к потенциальному полномасштабному вторжению.

В своем Telegram пресс-служба ГПСУ опубликовала ряд фотографий, как утверждается, сделанных местными партизанами. На фото - вероятно, муляжи в виде военной техники, а также здания, похожие на склады боеприпасов.

"Длительное время Минобороны Беларуси рапортовало о тотальной защищенности границы с Украиной, в частности, и средствами РЭБ и ПВО. Однако реальная обстановка показывает, что ни сил, ни средств у беларусов нет", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ считают, что прибытие "вагнеровцев" также призвано прежде всего усилить этот информационный эффект "угрозы".

Ситуация в Беларуси - главное на сегодня, 21 июля

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину беларусский диктатор Александр Лукашенко предоставил всю военную инфраструктуру в пользование российским захватчикам.

Как замечал в свое время командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, Россия использует Беларусь как плацдарм для разведки и как своего "донора".

Ситуация в последнее время обострилась из-за прибытия на территорию республики нескольких тысяч "вагнеровцев", наказанных Кремлем после неудачного мятежа главаря ЧВК Евгения Пригожина.

До сих пор Беларусь не принимала прямого участия в вооруженной российской агрессии - только косвенно, впрочем, ВСУ укрепляют украинско-беларусскую границу и готовятся ко всем сценариям развития событий.

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