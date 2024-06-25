Украинцам нужно предоставить достаточно средств ПВО, подчеркнул помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и первый шаг для успеха украинцев в противостоянии заключается в том, чтобы остановить попытки противника прорваться на восточной части нашего государства.

Необходимо лишить РФ возможности использовать ее огневые рубежи и мешать гражданам Украины восстанавливать экономическую сферу жизни, рассказал помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в Вашингтоне, сообщает "Укринформ", ссылаясь на сведения собственного корреспондента.

По его словам, для этого нашим защитникам надо предоставить достаточно средств противовоздушной обороны и другое оружие, которое необходимо для продолжения длительной борьбы. По мнению О'Брайена, тогда РФ может задуматься над тем, сможет ли двигаться вперед.

Видео дня

"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", - сказал он.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит внимания

США активно помогают украинцам противостоять агрессии россиян, в том числе предоставляют технику и оружие. Стоит отметить, что американская сторона уже разрешила защитникам Украины бить по части территории РФ, чтобы защитить себя от вражеских ударов и атак.

24 июня журналисты узнали, что скоро власти Штатов могут объявить о предоставлении нашему государству нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: