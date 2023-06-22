Коваленко отметил, что существует вероятность того, что "колоссальная группировка российских войск может быть закрыта на Юге".

Основная масса российских сил и средств на Юге Украины сконцентрирована в таком себе параллелограмме. Смысл такого расположения в обеспечении путей отхода на оккупированный Крым.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Основной задумкой "параллелограмма" было обеспечение максимально комфортного бегства с материкового Юга, в случае прорыва линий обороны украинской армией. Такая структура обеспечивала выход группировки оккупантов на Крым через два основных логистических узла - Армянск и Чонгар", - пояснил ситуацию Коваленко.

Но теперь, как подчеркнул аналитик, на Чонгаре, что-то случилось. Он допусил, что это "что-то" только прелюдия перед куда более серьезным действом. "В ближайшее время группировка оккупантов может остаться без одного из путей отхода, а выводить через Армянск всю группу войск это еще тот логистический ад", - отметил эксперт.

Видео дня

Коваленко отметил, что существует вероятность того, что "колоссальная группировка российских войск может быть закрыта на Юге, что станет не имеющим аналогов в современной истории войн событием".

Взрыв на Чонгарском мосту

Сегодня утром оккупанты сообщили, что на Чонгарском мосту произошел взрыв, в результате которого повреждено автомобильное полотно. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.

В ГУР уже прокомментировали "бавовну" на Чонгарском мосту.

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