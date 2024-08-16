До этого захватчики рисовали на причале силуэт такой же подводной лодки в Новороссийске.

Российские оккупанты, вероятно, построили макет подводной лодки "Ростов-на-Дону", которую недавно Силы обороны поразили во временно оккупированном Крыму. Как сообщил в эфире телемарафона представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, сейчас эту информацию проверяют.

По словам Плетенчука, российское командование официально не реагировало на повторное поражение субмарины. Аналогично - в прошлом году, когда, как отметил военный, захватчики поврежденный объект накрыли маскировочными средствами и заявили, что обязательно его восстановят.

"Сегодня появилась информация, что они построили очередной макет в Крыму этой подводной лодки... Информация о макете сейчас верифицируется, но утром была информация о том, что построен макет подводной лодки типа "Варшавянка". До этого они рисовали просто на причале силуэт такой подводной лодки в Новороссийске. То есть, это уже следующий шаг - от рисунков до макетов", - сказал военный.

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Он обратил внимание на то, что оккупанты сами провоцировали повторное поражение "Ростова-на-Дону". "Потому, что, по нашим данным, она уже после первого раза была настолько повреждена, что не стоило рассчитывать на ее появление на театре боевых действий", - добавил Плетенчук.

Он также рассказал, что в Черном море обычно находится одна подводная лодка, чаще всего это носитель "Калибров". Спикер напомнил, что в составе ЧФ РФ почти все субмарины - ракетоносители, кроме одного.

"По состоянию на сейчас нельзя говорить, что появились какие-то новые вызовы", - уточнил он.

Он отметил, что актуальной остается минная опасность в Черном море, но это - ежедневный вызов для ВМС ВСУ, которые ежедневно проводят мониторинг акватории и обезвреживание подобных опасностей в случае их нахождения.

"В любом случае с прошлого года каких-то кейсов неприятных по этому поводу не было. Кроме того, сама интенсивность минирования фактически упала до нуля - был уничтожен самолет Су-24, который осуществлял попытки минирования дистанционно - сбрасывал донные мины", - напомнил спикер.

Он также добавил, что выходить в море, чтобы устанавливать мины, враг сейчас не решаются. Поэтому можно сказать, что ситуация оставалась постоянной. Сейчас единственная причина перемещения мин - погодные условия - после шторма некоторые опасные объекты могут перемещаться, потому что срываются с якоря.

Уничтожение "Ростова-на-Дону"

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2023 года оккупированный Севастополь оказался под ракетной атакой, на территории завода произошел масштабный пожар. Впоследствии стало известно, что во время атаки получила повреждения подводная лодка "Ростов-на-Дону". К середине июля россияне смогли зашить дыры в ее корпусе и поставили лодку на воду, готовясь к основному этапу ремонта. Но 3 августа 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об эффективном поражении подводной лодки Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". Отмечалось, что субмарина затонула.

По мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, вероятнее всего теперь эта подводная лодка не подлежит восстановлению. Представитель ВМС добавил, что поражение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики и действий РФ после первого попадания в эту боевую единицу в прошлом году. По словам Плетенчука, тогда россияне единственное, что должны были сделать - потянуть поврежденную субмарину в загерметизированном состоянии куда-то как можно дальше из Азово-Черноморского региона. Но они сделали наоборот - перевели ее для ремонта на другую локацию - другой завод. Еще и накрыли тентом, чтобы создать интригу и параллельно появились сообщения, что они его обязательно восстановят.

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