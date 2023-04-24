В городе остались преимущественно люди пенсионного возраста.

В Часовоярской громаде Донецкой области остается около 10% жителей, ранее там проживало 13 тысяч человек.

Как рассказал Общественному начальник городской военной администрации Сергей Чаус, украинский город постоянно страдает от обстрелов из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. За последнюю неделю оттуда эвакуировали более 30 человек, некоторые выезжают самостоятельно.

"Ориентировочно 80-85% многоквартирных домов горожан повреждены. Трудно проследить, сколько частных домов повреждены или разрушены в результате боевых действий, потому что есть районы, куда опасно заезжать", - рассказал он.

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Город остался без света и газоснабжения, вода есть только в двух микрорайонах, а мобильная связь - в нескольких местах. Кроме того, повреждены все предприятия и три школы.

Часов Яр во время войны

Как сообщал УНИАН, в январе российские захватчики ударили по городу из реактивной системы залпового огня. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Сообщалось о повреждении жилых домов и перебоях сети поставок электричества и газа.

Через несколько дней город снова оказался под российским огнем, в результате удара начались пожары в домах и местной школе.

19 марта Чаус сообщил, что из города эвакуировали всех детей. Вскоре оккупанты в очередной раз обстреляли его, погиб один человек, еще один пострадал.

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