Российские военные сбросили три авиабомбы на село Веселое, к сожалению, есть пострадавший.

В Херсонской области оккупанты ударили по церкви Московского патриархата.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", вчера, 5 мая, захватчики вновь нанесли удары по мирному населению в Херсонской области.

В частности, было пять ударов с применением авиации и дронов-камикадзе типа "Ланцет". Так, три управляемые авиабомбы "КАБ-500" попали в район села Веселое. В результате, ранено гражданское лицо, разрушено около двух десятков жилых домов, столько же - гаражей.

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Кроме того, по злой иронии, от ударов российской армии значительно повреждена церковь Московского патриархата. Эта же громада (Бериславская) была атакована захватчиками четырьмя барражирующими "Ланцетами" на побережье.

В целом, враг совершил более семидесяти обстрелов правобережной Херсонщины, в том числе 9 раз ударил по областному центру.

Россия обстреливает храмы - последние новости

Российские террористы на Пасху 2023 обстреляли ряд гражданских объектов в оккупированном Донецке, в частности Преображенский кафедральный собор. Кремлевские пропагандисты традиционно переложили ответственность за совершенное их армией на украинские войска.

В тот день террористы из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе, были ранены два человека.

А накануне Пасхи российская армия обстреляла церковь в Херсоне. Из-за обстрела выбило окна, а также повреждены крыша и стены. По данным ОВА, гражданские не пострадали.

Институт изучения войны отмечает, что Россия проводит религиозные чистки и преследует неугодные религиозные организации на оккупированной территории Украины. Отмечается, что с начала вторжения на захваченной россиянами территории оккупанты совершили по меньшей мере 76 актов религиозного преследования.

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