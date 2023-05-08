По его убеждению, необходимо установить в этой стране полностью лояльную к России власть.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что в случае победы оккупантов в Украине, Россия начнет "войну за Казахстан".

Как сообщает Телеграм-канал "Сеятель ветра", такое мнение Гиркин высказал во время одного из пропагандистских эфиров.

"Сейчас Россию ждет очень серьезная борьба за Казахстан, независимо от того, как закончится эта война (в Украине - УНИАН). Победив в этой войне (если мы не победим - у нас вообще ничего не будет), дальше будет битва за Казахстан. Не добившись установления в Казахстане полностью лояльной к России власти, мы рискуем получить еще один фронт. Даже уже в этой войне, даже в ближайшем будущем", - заявил Гиркин.

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Другие заявления Гиркина

Гиркин регулярно и искусно издевается над оккупантами, прогнозируя им разгром и критикуя за бездарность на поле боя. Недавно террорист устроил истерику из-за "бавовны" во временно оккупированном Севастополе.

Потом он постегался из российских чиновников и пропагандистов и дал им мастер-класс, как отвечать на "удары" по Кремлю.

Также Гиркин констатировал, что в апреле ВСУ успешно решили поставленные перед собой задачи на фронте, а русская армия свои провалила. Он с ужасом ждет контрнаступления ВСУ.

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